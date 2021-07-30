У суботу в ООС: два порушення "тиші" і проліт ворожого безпілотника через лінію розмежування
Протягом поточної доби, 30 липня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню
Про це повідомляє Міноборони, передає RegioNews.
Зокрема, біля Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував ручні протитанкові гранатомети.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.
Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає, - зазначили в Міноборони.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 176 вибухонебезпечних предметів.
Як повідомлялося, протягом минулої доби, 29 липня, бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі.