09:31  30 липня
На території психіатричної лікарні у Києві стався вибух: загинув хлопець
14:22  30 липня
На Чернігівщині через дитячі ігри з вогнем згоріли два будинки й автомобіль
17:53  30 липня
У суботу в ООС: два порушення "тиші" і проліт ворожого безпілотника через лінію розмежування
UA | RU
UA | RU
30 липня 2021, 17:53 39

У суботу в ООС: два порушення "тиші" і проліт ворожого безпілотника через лінію розмежування

30 липня 2021, 17:53 39
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом поточної доби, 30 липня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє Міноборони, передає RegioNews.

Зокрема, біля Водяного, що на Приазов’ї, противник застосував ручні протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Бойових втрат серед військових Об’єднаних сил немає, - зазначили в Міноборони.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Окрім цього, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 9 гектарів території та передали на знищення 176 вибухонебезпечних предметів.

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 29 липня, бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі.

Донбас ООС РФ бойовики обстріли БПЛА

Зеленський в Авдіївці представив нового командувача Об’єднаних сил
30 липня 2021, 15:07
У п'яти областях СБУ нейтралізувала групу інтернет-агентів, яких координували з РФ
30 липня 2021, 10:59
Прикордонники затримали росіянина який пропонував за в"їзд в Україну тисячу доларів
29 липня 2021, 15:58
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
Єрмак, Разумков і парки дозвілля. Як пройшла друга серія регіонального протистояння між Зеленським та Кличком
Зміна головнокомандувача ЗСУ. Хто такий Залужний, та як указ президента позначиться на Чернігівщині
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Ігор Попов
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua