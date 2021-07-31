Доба на Донбасі: бойовики чотири рази обстріляли українські позиції

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Упродовж минулої доби в зоні проведення ООС на Донбасі було зафіксовано чотири випадки порушення режиму припинення вогню

Про це повідомляє штаб операції об’єднаних сил, передає RegioNews.

Біля Водяного, що на Приазов’ї, противник двічі застосовував гранатомети різних систем і стрілецьку зброю. У напрямку населеного пункту Новоселівка друга російські найманці обстрілювали наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї”, - йдеться в повідомленні.

Крім того, на території Луганської області зафіксували ворожий безпілотник "Орлан-10”, який перетнув лінію розмежування.

В штабі ООС додали, що бойових втрат серед українських військових немає, про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ було проінформовано Місію ОБСЄ.

31 липня, станом на 7 годину ранку, порушень режиму припинення вогню не було зафіксовано.

Нагадаємо, добою раніше бойовики вели вогонь поблизу восьми населених пунктів на Донбасі.