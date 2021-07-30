Відновлення авіасполучення з Маріуполем наразі нереальне - віце-прем'єр

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Про це пише RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна

"На сьогодні це нереально. Як ви пам'ятаєте, після збиття рейсу MH-17 в 2014 році була встановлена заборона на польоти на цивільних бортах на відстані 120 км від лінії зіткнення. Маріуполь знаходиться в 25 км. і тому, при всій повазі до жителів міста, міського голови Вадима Бойченка, сьогодні це неможливо", - заявив віце-прем'єр-міністр - міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

У той же час, за його словами, робоча група вивчає можливість будівництва аеропорту в іншому місці Приазов'я, наприклад, між Маріуполем і Бердянськом.

"З урахуванням того, що важке озброєння в основному від лінії зіткнення було відведено, ми вважаємо можливим дещо скоротити відстань, про яку я говорив. Ми зараз вивчаємо це питання. Але скажу відразу: після того, як ми це приймемо рішення, ми відправимо документи в міжнародні організації, які займаються безпекою повітряного руху. І тільки після їх дозволу ми зможемо реалізувати цей проєкт", - додав Резніков