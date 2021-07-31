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Боевики обстреляли украинские позиции возле Водяного и запускали беспилотники - штаб
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31 июля 2021, 18:12 103

Боевики обстреляли украинские позиции возле Водяного и запускали беспилотники - штаб

31 июля 2021, 18:12 103
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Фото: из открытых источников
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С начала суток в зоне проведения ООС было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, противник обстрелял позиции наших воинов из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

А в Луганской области враг снова осуществлял разведку с помощью беспилотника "Орлан-10". Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

В штабе добавили, что об этих нарушениях проинформировали представителей Миссии ОБСЕ. Также в течение суток в зоне ООС саперы разминировали почти 7 гектаров территории и передали на уничтожение 184 взрывоопасных предметов.

Напомним, сутками ранее боевики вели огонь вблизи восьми населенных пунктов на Донбассе.

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