Почти 3 тысячи чиновников сдали экзамен на знание государственного языка

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В Украине по состоянию на 30 июля экзамен на уровень знания государственного языка сдали около 3 тысяч государственных служащих

Как передает RegioNews, об этом "Суспильному" сообщила глава Национальной комиссии по стандартам государственного языка Арина Демская.

По словам Демской, по состоянию на 30 июля уже готовят 534 сертификаты к выдаче. Она уточнила, что 70% сертификатов показали свободное владение первой степени.

На сегодня нет никого, кто бы не сдал", - отметила она.

В комиссии добавили, что информации относительно того, в каком регионе экзамен сдали лучше или хуже - пока нет.

Однако предварительно наибольшее количество участников прошло испытания в Киеве.

Напомним, 19 июля во время первой экзаменационной сессии на уровень владения государственным языком произошел технический сбой.