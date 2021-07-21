Рада до кінця 2021 року проголосує за ліквідацію ОАСК - представник Зеленського

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Верховна Рада у 2021 році проголосує за ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва.

Про це пише Regionews з посиланням на 24 канал

"Я думаю, що в цьому календарному році (2021 рік – 24 канал), на наступній сесії ми точно проголосуємо закон про ліквідацію ОАСК. Процедура утворення нового суду, звичайно, займе певний термін", – зауважив представник президента у Конституційному суді нардеп від партії "Слуга народу" Федір Веніславський

Парламентар додав, що на формування нового суду потрібно буде приблизно пів року. Нардеп впевнений, що новий Окружний суд, який буде здійснювати адміністративне правосуддя у межах столиці України, буде точно доброчесним.

"Він не даватиме приводів для звинувачень, які ми, на жаль, маємо зараз в особі голови ОАСКу пана Павла Вовка, який зганьбив себе записами", – додав Веніславський.

13 квітня 2021 року Зеленський вніс в Раду законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Він досі перебуває на розгляді у профільному комітеті парламенту