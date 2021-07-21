Рада до конца 2021 года проголосует за ликвидацию ОАСК - представитель Зеленского

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Верховная Рада в 2021 году проголосует за ликвидацию Окружного административного суда города Киева.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на 24 канал

"Я думаю, что в этом календарном году (2021 год – 24 канал), на следующей сессии мы точно проголосуем закон о ликвидации ОАСК. Процедура образования нового суда, конечно, займет определенный срок", – отметил представитель президента в Конституционном суде нардеп от партии "Слуга народа" Федор Вениславский

Парламентарий добавил, что на формирование нового суда нужно будет примерно пол года. Нардеп уверен, что новый Окружной суд, который будет осуществлять административное правосудие в пределах столицы Украины, будет точно честным.

"Он не будет давать поводов для обвинений, которые мы, к сожалению, имеем сейчас в лице председателя ОАСКу господина Павла Вовка, который опозорил себя записями", – добавил Вениславский.

13 апреля 2021 Зеленский внес в Раду законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Он до сих пор находится на рассмотрении в профильном комитете парламента