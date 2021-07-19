Депутати подали понад тисячу поправок до законопроєкту про оліігархів та понад 10 тисяч до "антиахметівського"
Депутати подали понад тисячу поправок до законопроєкту про олігарів до антиахметівського понад десять тисяч.
Як пише Regionews, про це в Телеграм каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.
"Отже по двох найбільш резонансних законопроєктах наступній сесії:
- закон про олігархів 5599 подали 1230 правок
- "ресурсний" законопроект 5600(антиахметівський-ред.) трохи більше, близько 10 300 правок", - написав парламентар.
Нагадаємо, що Верховна Рада на позачерговому засіданні 1 липня ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію
Документ передбачає внесення змін до низки законів з метою створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначає порядок включення осіб до Реєстру та наслідки такого включення, запроваджує декларування публічними службовцями контактів з особами, включеними до зазначеного Реєстру, а також встановлює ознаки належності до олігархів.
Законопроєкт 5600 було також ухвалено 1 липня. ВІн передбачає фактичне підвищення ренти на залізну руду за що й отримав неофіційну назву "антиахметівський". Крім цього, в разі ухвалення ініціативи зросте податковий тиск на значну кількість українців. В "Слузі народу" заперечують, що 5600 це про підвищення податків.