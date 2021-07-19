Депутати подали понад тисячу поправок до законопроєкту про оліігархів та понад 10 тисяч до "антиахметівського"

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Депутати подали понад тисячу поправок до законопроєкту про олігарів до антиахметівського понад десять тисяч.

Як пише Regionews, про це в Телеграм каналі повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Отже по двох найбільш резонансних законопроєктах наступній сесії:

- закон про олігархів 5599 подали 1230 правок

- "ресурсний" законопроект 5600(антиахметівський-ред.) трохи більше, близько 10 300 правок", - написав парламентар.

Нагадаємо, що Верховна Рада на позачерговому засіданні 1 липня ухвалила в першому читанні президентський законопроєкт про деолігархізацію

Документ передбачає внесення змін до низки законів з метою створення Реєстру осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), визначає порядок включення осіб до Реєстру та наслідки такого включення, запроваджує декларування публічними службовцями контактів з особами, включеними до зазначеного Реєстру, а також встановлює ознаки належності до олігархів.

Законопроєкт 5600 було також ухвалено 1 липня. ВІн передбачає фактичне підвищення ренти на залізну руду за що й отримав неофіційну назву "антиахметівський". Крім цього, в разі ухвалення ініціативи зросте податковий тиск на значну кількість українців. В "Слузі народу" заперечують, що 5600 це про підвищення податків.