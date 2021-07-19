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19 июля 2021, 15:00 5

Депутаты подали более тысячи поправок к законопроекту об олигархах и более 10 тысяч к "антиахметовскому"

19 июля 2021, 15:00 5
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Фото из открытых источников
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Депутаты подали более тысячи поправок к законопроекта о олігарів к антиахметівського свыше десяти тысяч.

Как пишет Regionews об этом в Телеграмм канале сообщил нардеп Ярослав Железняк.

"Итак по двум наиболее резонансным законопроектам следующей сессии:

- закон об олигархах 5599 подали 1230 правок

- "ресурсный" законопроект 5600(антиахметівський-ред.) чуть больше, около 10 300 правок", - написал парламентарий.

Напомним, что Верховная Рада на внеочередном заседании 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект о деолигархизации

Документ предусматривает внесение изменений в ряд законов с целью создания Реестра лиц, которые имеют значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов), определяет порядок включения лиц в Реестр и последствия такого включения, вводит декларирование публичными служащими контактов с лицами, включенными в указанный Реестр, а также устанавливает признаки принадлежности к олигархов.

Законопроект 5600 был также принят 1 июля. Он предусматривает фактическое повышение ренты на железную руду за что и получил неофициальное название "антиахметівський". Кроме этого, в случае принятия инициативы возрастет налоговое давление на значительное количество украинцев. В "Слуге народа" отрицают, что 5600 это о повышении налогов.

Слуга народа поправки Ахметов олигархи налоги

 
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