Саміт нормандської четвірки відбудеться найближчим часом - Єрмак

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook очільника ОПУ.

"Головним завданням для всіх нас залишається відновлення миру і сьогодні Берлін, Париж та Київ мають говорити єдиним голосом. Одним з механізмів для досягнення миру, має стати проект "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною і Францією, який Україна підтримала. Наступним кроком має стати саміт Н4, який відбудеться найближчим часом", - зауважив він.

Нагадаємо, остання зустріч лідерів країн "Нормандского формату" – України, Німеччини, Франції та Росії – відбулася 9 грудня 2019 року у Парижі.

Президент України Володимир Зеленський пропонує обговорювати "Північний потік-2" під час зустрічі "нормандської четвірки"