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14 липня 2021, 15:00 6

Саміт нормандської четвірки відбудеться найближчим часом - Єрмак

14 липня 2021, 15:00 6
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Голова Офісу Президента Андрій Єрмак очікує, що самміт «нормандської четвірки» відбудеться найближчим часом.

Про це пише Regionews з посиланням на Facebook очільника ОПУ.

"Головним завданням для всіх нас залишається відновлення миру і сьогодні Берлін, Париж та Київ мають говорити єдиним голосом. Одним з механізмів для досягнення миру, має стати проект "Ключових кластерів з виконання Мінських домовленостей", підготовлений Німеччиною і Францією, який Україна підтримала. Наступним кроком має стати саміт Н4, який відбудеться найближчим часом", - зауважив він.

Нагадаємо, остання зустріч лідерів країн "Нормандского формату" – України, Німеччини, Франції та Росії – відбулася 9 грудня 2019 року у Парижі.

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