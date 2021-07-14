Саммит нормандской четверки состоится в ближайшее время - Ермак

Глава Офиса Президента Андрей Ермак ожидает, что саммит «нормандской четверки» состоится в ближайшее время.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook главы ОПУ.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира и сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом. Одним из механизмов для достижения мира, должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит Н4, который состоится в ближайшее время", - отметил он.

Напомним, последняя встреча лидеров стран "Нормандского формата" – Украины, Германии, Франции и России состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

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