11:42  14 июля
В Украине COVID-вакцинацию могут сделать обязательной, - Госпродпотребслужба
12:44  14 июля
В Черкасской области взрыв уничтожил жилой дом, есть жертва
08:07  14 июля
Кровавые сутки в ООС: боевики убили одного и ранили семерых наших защитников
UA | RU
UA | RU
14 июля 2021, 15:00 1

Саммит нормандской четверки состоится в ближайшее время - Ермак

14 июля 2021, 15:00 1
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

Глава Офиса Президента Андрей Ермак ожидает, что саммит «нормандской четверки» состоится в ближайшее время.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на Facebook главы ОПУ.

"Главной задачей для всех нас остается восстановление мира и сегодня Берлин, Париж и Киев должны говорить единым голосом. Одним из механизмов для достижения мира, должен стать проект "Ключевых кластеров по выполнению Минских договоренностей", подготовленный Германией и Францией, который Украина поддержала. Следующим шагом должен стать саммит Н4, который состоится в ближайшее время", - отметил он.

Напомним, последняя встреча лидеров стран "Нормандского формата" – Украины, Германии, Франции и России состоялась 9 декабря 2019 года в Париже.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает обсуждать "Северный поток-2" во время встречи "нормандской четверки"

Россия Нормандский формат Офис президента минские соглашения президент

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
Политическая расправа или непрофессионализм: почему в Ровно снова взялись за известного врача Шустика
Смена главы Прикарпатья: почему ушел Бойчук и кто такая Онищук
Все публикации »
Виталий Бала
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram