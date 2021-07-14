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14 липня 2021, 11:24 9

Рада сьогодні збереться на позачергове засідання

14 липня 2021, 11:24 9
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Фото з відкритих джерел
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Верховна Рада 14 липня збереться на позачергове засідання задля розгляду двох законопроєктів

Як пише RegioNews, про це повідомив народний депутат фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Рада розгляне проєкт закону про внесення змін до Закону України про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів щодо гарантій прав українських та іноземних інвесторів.

Також нардепи голосуватимуть за проєкт закону про внесення змін до розділу XI "Перехідні положення" закону України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції".

Нагадаємо, що напередодні Разумков вдруге за тиждень скликав позачергово Раду. Засідання відбудеться 15 липня.

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