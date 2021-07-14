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14 июля 2021, 11:24 10

Рада сегодня соберется на внеочередное заседание

14 июля 2021, 11:24 10
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Фото из открытых источников
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Верховная Рада 14 июля соберется на внеочередное заседание для рассмотрения двух законопроектов

Как пишет RegioNews, об этом сообщил народный депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

Рада рассмотрит проект закона о внесении изменений к Закону Украины и Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений в отношении гарантий прав украинских и иностранных инвесторов.

Также нардепы будут голосовать за проект закона О внесении изменений в раздел XI "Переходные положения" Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции".

Напомним, что накануне Разумков второй раз за неделю созвал вне очереди Раду. Заседание состоится 15 июля.

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