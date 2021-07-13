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13 липня 2021, 13:57 445

В Україні з'явився "чорний список" для порушників на ринку електроенергії

13 липня 2021, 13:57 445
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Фото з відкритих джерел
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Недобросовісних покупців тимчасово не допускатимуть до наступних електронних аукціонів на Українській енергетичній біржі

Таке рішення ухвалив аукціонний комітет з продажу електроенергії за двосторонніми договорами, пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Міненерго.

Як зазначається в повідомленні, рішення обмежить махінації і спонукає учасників ринку не вдаватися до маніпуляцій, а діяти за чесними правилами.

"Це рішення тимчасове, до 1 вересня, але воно допоможе найближчим часом стабілізувати ситуацію на ринку електроенергії", - зазначив перший заступник голови Міненерго Юрій Власенко.

Згідно зі змінами, продавець електроенергії має право ініціювати внесення до "чорного списку" покупця, який порушив взяті на себе зобов’язання за двостороннім договором купівлі-продажу електроенергії. Для цього продавець має подати обґрунтовану заяву до організатора аукціонів - Української енергетичної біржі.

Нагадаємо, раніше у Міненерго анонсували зміни в роботі ринку електроенергії.

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