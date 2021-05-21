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21 травня 2021, 12:07 95

У Міненерго анонсували зміни в роботі ринку електроенергії

21 травня 2021, 12:07 95
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Фото з відкритих джерел
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Міністерство енергетики найближчим часом представить нову модель механізму спеціальних зобов'язань на ринку електроенергії, яким також регулюються і тарифи для населення

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді сказав міністр енергетики Герман Галущенко, пише RegioNews.

"Зараз ми напрацьовуємо нові документи, нові підходи по моделі ПСО, в тому числі та по трансформації вугільних регіонів", - сказав він.

Міністр закликав народних депутатів долучиться до розробки документів.

Відомо, що нині чинна модель ринку дозволяє електротарифам для українців залишатися на рівні 1,68 гривні за кВт-год.

Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики Юрій Бойко повідомив, що нині чинна вартість електроенергії у розмірі 1,68 грн за кВт-год є у два рази нижчою за ринкову ціну. В умовах ринку тариф для населення має бути у два рази вище і відрізнятися залежно від регіону України.

Україна тарифи міністр електрика Міненерго

 
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