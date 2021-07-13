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13 июля 2021, 13:57 454

В Украине появился "черный список" для нарушителей на рынке электроэнергии

13 июля 2021, 13:57 454
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Фото из открытых источников
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Недобросовестных покупателей временно не будут допускать к следующим электронным аукционам на Украинской энергетической бирже

Такое решение принял аукционный комитет по продаже электроэнергии по двусторонним договорам, пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

Как отмечается в сообщении, решение ограничит махинации и побуждает участников рынка не прибегать к манипуляциям, а действовать по честным правилам.

"Это решение временное, до 1 сентября, но оно поможет в ближайшее время стабилизировать ситуацию на рынке электроэнергии", - отметил первый замглавы Минэнерго Юрий Власенко.

Согласно изменениям, продавец электроэнергии имеет право инициировать внесение в "черный список" покупателя, который нарушил взятые на себя обязательства по двустороннему договору купли-продажи электроэнергии. Для этого продавец должен подать обоснованное заявление к организатору аукционов - Украинской энергетической бирже.

Напомним, ранее в Минэнерго анонсировали изменения в работе рынка электроэнергии.

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