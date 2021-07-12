Разумков на вівторок скликає позачергове засідання ВР за ініціативою Зеленського
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Верховної Ради у вівторок 13 липня.
Як пише Regionews з посиланням на Facebook очільника парламенту, засідання скликається за ініціативою Президента України.
"Завтра о 16:00 за ініціативою Президента буде проведено позачергове засідання Парламенту", - підкреслив спікер.
Загалом на розгляд буде винесено п’ять законодавчих ініціатив щодо:
- особливостей реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності № 3822;
- криміналізації контрабанди № 5420;
- регулювання обігу медичного канабісу № 5596;
- особливостей оподаткування підприємницької діяльності е-резидентів № 5270;
- вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України № 5431.
Верховна Рада на цьому тижні працює у пленарному режимі. Депутати, зокрема у вівторок розглянути законопроєкт Президента України Володимира Зеленського про великий Державний Герб України.