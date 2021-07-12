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12 липня 2021, 11:52 10

Разумков на вівторок скликає позачергове засідання ВР за ініціативою Зеленського

12 липня 2021, 11:52 10
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Фото из открытых источников
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергового засідання Верховної Ради у вівторок 13 липня.

Як пише Regionews з посиланням на Facebook очільника парламенту, засідання скликається за ініціативою Президента України.

"Завтра о 16:00 за ініціативою Президента буде проведено позачергове засідання Парламенту", - підкреслив спікер.

Загалом на розгляд буде винесено п’ять законодавчих ініціатив щодо:

- особливостей реформування підприємств оборонно-промислового комплексу державної форми власності № 3822;

- криміналізації контрабанди № 5420;

- регулювання обігу медичного канабісу № 5596;

- особливостей оподаткування підприємницької діяльності е-резидентів № 5270;

- вдосконалення діяльності Антимонопольного комітету України № 5431.

Верховна Рада на цьому тижні працює у пленарному режимі. Депутати, зокрема у вівторок розглянути законопроєкт Президента України Володимира Зеленського про великий Державний Герб України.

Верховна Рада контрабанда президент АМКУ податки

 
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