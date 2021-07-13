В Раде назвали вероятную стоимость лекарств из медицинского каннабиса

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Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа", глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий, передает RegioNews со ссылкой на "Укринформ".

"Сегодня на черном рынке пациенты вынуждены покупать такие препараты по 100-200 долларов… Мы общались со специалистами из Канады, они посчитали себестоимость в Украине и говорят, что в украинских аптеках такой препарат будет стоить от 10-12 долларов", — рассказал Радуцкий.

Он отметил, что в законопроекте №5596 депутаты убирают медицинский каннабис из перечня наркотических веществ. По словам Радуцкого, такие лекарства будут выписывать только по электронному рецепту с подписью врача.

"У нас каждый пациент зарегистрирован в системе e-health и контролирующие органы всегда имеют доступ к ней, чтобы сравнить диагноз пациента, лекарства, которые ему выписаны и лекарства, которые ему отпущены в аптечной сети. Это будет имплементировано в систему e-health", — пояснил депутат.

Напомним, 13 июля на внеочередном заседании парламент планирует рассмотреть законопроект о легализации медицинского каннабиса.