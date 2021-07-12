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12 июля 2021, 10:13 9

Нардеп назвала темы внеочередных заседаний ВР на этой неделе

12 июля 2021, 10:13 9
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Фото з відкритих джерел
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Верховная Рада на этой неделе проведет два внеочередных заседания во вторник 13 июля и четверг 15 июля на которых, в частности планируется рассмотреть вопрос возврата уголовной ответственности за контрабанду товаров и легализации медицинского каннабиса.

Как передает Regionews, об этом в Телеграм канале написала нардеп от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина.

"Во вторник проведем внеочередное заседание парламента. Рассмотрим криминализацию контрабанды товаров, будем решать, как реформировать предприятия оборонного комплекса и начнем заниматься вопросом легализации медицинского каннабиса", - написала депутат.

Внеочередное заседание во вторник созывается по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского

На заседании в четверг депутаты планируют запустить механизм предоставления админуслуг в электронной форме, а также рассмотреть варианты привлечения инвестиций в ходе приватизации госимущества.

"Плюс(рассмотреть-ред.) экологический блок о защите лесов и уменьшении вредных выбросов", - резюмировала парламентарий.

Напомним, что Верховная Рада планирует во вторник рассмотреть законопроект Президента Украины Владимира Зеленского о большом государственном гербе Украины.

приватизация экология Верховная Рада контрабанда депутат

 
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