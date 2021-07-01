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01 липня 2021, 16:54 393

У Черкасах заступником голови комунального підприємства призначать соратника секретаря міськради

01 липня 2021, 16:54 393
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Черкаська міськрада
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У комунальному підприємстві "Благоустрій" буде новий заступник директора Андрій Сопілков, який є соратником секретаря міськради Черкас

Про це пише RegioNews з посиланням на декларацію Андрія Сопілкова, який претендує на посаду заступника директора підприємства.

Зокрема, в декларації зазначено, що Сопілков може стати заступником директора КП "Благоустрій".

Зазначимо, що у 2020 році Андрій Сопілков балотувався до Черкаської міськради від партії "Батьківщина".

У свою чергу секретар Черкаської міськради Юрій Тренкін вже довгий час перебуває в партії "Батьківщина". До діючої міськради він потрапив, представляючи саме цю партію.

Нагадаємо, на Черкащина оперативники викрили схему привласнення бюджетних грошей, виділених на ремонт автомобільних трас на території області.

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