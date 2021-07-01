У Черкасах заступником голови комунального підприємства призначать соратника секретаря міськради

Черкаська міськрада

У комунальному підприємстві "Благоустрій" буде новий заступник директора Андрій Сопілков, який є соратником секретаря міськради Черкас

Про це пише RegioNews з посиланням на декларацію Андрія Сопілкова, який претендує на посаду заступника директора підприємства.

Зокрема, в декларації зазначено, що Сопілков може стати заступником директора КП "Благоустрій".

Зазначимо, що у 2020 році Андрій Сопілков балотувався до Черкаської міськради від партії "Батьківщина".

У свою чергу секретар Черкаської міськради Юрій Тренкін вже довгий час перебуває в партії "Батьківщина". До діючої міськради він потрапив, представляючи саме цю партію.

Нагадаємо, на Черкащина оперативники викрили схему привласнення бюджетних грошей, виділених на ремонт автомобільних трас на території області.