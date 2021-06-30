"Укртранснафта" на п'ять років стала управителем частини "труби Медведчука"

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Про це повідомили в пресслужбі акціонерного товариства, пише RegioNews.

Компанія управлятиме частиною арештованої у межах санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука і пов'язаних із ним осіб. Договір підписано терміном на п'ять років.

"Відповідно до умов договору "Укртранснафта" має права та обов’язки щодо провадження господарської діяльності з транспортування, зберігання, перевалки на автомобільний та залізничний транспорт нафтопродуктів. Також компанія зобов’язується впродовж п'яти років забезпечувати не менше 1,1 млн грн щомісячного доходу держави від управління нафтопродуктопроводом", - йдеться у повідомленні.

В компанії повідомили, що створили окремий департамент для управління трубопроводом.

Як відомо, 24 лютого суд наклав арешт на "трубу Медведчука". Слідство розслідує кримінальну справу за фактом незаконного виведення нафтопроводу з державної власності.

19 лютого рішенням РНБО були введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко.