"Укртранснафта" на пять лет стала управляющим части "трубы Медведчука"

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АО "Уктранснафта" подписала с АРМА соглашение об управлении украинской частью нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление"

Об этом сообщили в пресс-службе акционерного общества, пишет RegioNews.

Компания будет управлять частью арестованной в рамках санкций против нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука и связанных с ним лиц. Договор подписан сроком на пять лет.

"В соответствии с условиями договора "Укртранснафта" имеет права и обязанности по осуществлению хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов. Также компания обязуется в течение пяти лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государства от управления нефтепродуктопроводом", - говорится в сообщении.

В компании сообщили, что создали отдельный департамент для управления трубопроводом.

Как известно, 24 февраля суд наложил арест на "трубу Медведчука". Следствие расследует уголовное дело по факту незаконного вывода нефтепровода из государственной собственности.

19 февраля решением СНБО были введены санкции против Виктора Медведчука и Оксаны Марченко.