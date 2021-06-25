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25 червня 2021, 21:28 19

Я йду на вибори мера Харкова з повним розумінням, що потрібно робити в місті - Добкін

25 червня 2021, 21:28 19
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Будь-яка влада повинна боятися, перш за все, втрачених можливостей щось змінити на краще, коли такі можливості надані їй людьми

Про це в ефірі програми "Велика п'ятниця" на каналі Україна24 заявив Михайло Добкін під час дискусії з депутатом ВР від партії "Слуга народу" Юрієм Камельчуком, відповідаючи на питання, навіщо він знову збирається балотуватися на посаду мера Харкова.

"До 2010 року ми заклали з покійним Геннадієм Кернесом фундамент системних реформ у Харкові. Харковом я займався до 2014 року. Будучи губернатором Харківської області, я брав безпосередню участь у всіх масштабних проектах, які здійснювалися на території мого рідного міста. Я розумію, що потрібно робити, з ким потрібно робити, як потрібно робити – я йду з повним розумінням", – сказав Михайло Добкін.

На його думку, нинішня влада має безпрецедентний рівень довіри і унікальну можливість реалізувати найсміливіші перетворення в країні. Михайло Добкін визнав, що особисто йому свого часу вдалося зробити не все із задуманого.

Але тим, кого обирають у владу, на його думку, треба переживати "не через те, що щось не вийшло, а через те, що не були використані всі можливості, надані людьми і часом".

Михайло Добкін з 2006 до 2010 року працював на посаді міського голови Харкова, а в 2010 році був призначений головою Харківської облдержадміністрації, звідки пішов у відставку в 2014 році. В даний час він є можливим кандидатом на посаду мера Харкова на позачергових виборах, призначених на 31 жовтня.

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