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25 июня 2021, 21:28 11

Я иду на выборы мэра Харькова с полным пониманием, что нужно делать в городе – Добкин

25 июня 2021, 21:28 11
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Любая власть должна бояться, прежде всего, упущенных возможностей что-то изменить к лучшему, когда такие возможности предоставлены ей людьми

Об этом в эфире программы "Большая пятница" на канале Украина24 заявил Михаил Добкин во время дискуссии с депутатом ВР от партии "Слуга народа" Юрием Камельчуком, отвечая на вопрос, зачем он опять собирается баллотироваться на должность мэра Харькова.

"До 2010 года мы заложили с покойным Геннадием Кернесом фундамент системных реформ в Харькове. Харьковом я занимался до 2014 года. Будучи губернатором Харьковской области, я принимал непосредственное участие во всех масштабных проектах, которые осуществлялись на территории моего родного города. Я понимаю, что нужно делать, с кем нужно делать, как нужно делать – я иду с полным пониманием", – сказал Михаил Добкин.

По его мнению, нынешняя власть имеет беспрецедентный уровень доверия и уникальную возможность реализовать самые смелые преобразования в стране.
Михаил Добкин признал, что лично ему в свое время удалось сделать не все из задуманного.

Но тем, кого избирают во власть, по его мнению, надо переживать "не из-за того, что что-то не получилось, а из-за того, что не были использованы все возможности, предоставленные людьми и временем".

Михаил Добкин с 2006 до 2010 года работал на должности городского головы Харькова, а в 2010 году был назначен главой Харьковской облгосадминистрации, откуда ушел в отставку в 2014 году. В настоящее время он является возможным кандидатом на должность мэра Харькова на внеочередных выборах, назначенных на 31 октября.

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