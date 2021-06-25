Фукс стал влиятельным из-за сделок и связей с Аваковым и Порошенко – журналист

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Российско-украинский бизнесмен Павел Фукс, который получил санкции СНБО, является лишь исполнителем в игре более влиятельных игроков – Игоря Коломойского, Петра Порошенко и Арсена Авакова

Об этом в эфире "24 канала" рассказал журналист-расследователь Дмитрий Гнап.

По мнению журналиста, Павел Фукс, который получил санкции СНБО в связи с подозрением в махинациях по использованию лицензий на 19 газовых месторождений на Полтавщине через фирму "Голден Деррик", был марионеткой, ширмой у более влиятельных игроков, в частности, у бывшего президента Петра Порошенко, его окружения и у министра внутренних дел Арсена Авакова.

По его словам, именно в их интересах он получил эти 19 газовых месторождений.

"То есть Фукс фактически представлял интересы окружения Порошенко и Авакова при забирании в руки этих газовых месторождений. Поэтому это была супермегаскандальная сделка", - сказал Гнап.

Он напомнил, что в 2018 году решение о передаче 19 перспективных разведанных за государственный счет газовых месторождений лично лоббировал, поддерживал и наклонял депутатов Полтавского областного совета председатель Полтавского облсовета Александр Биленький от Блока Петра Порошенко.

"Вот этот Биленький фактически сделал все, чтобы оформить передачу фирме, связанной с Фуксом, этих 19 месторождений. Поэтому Фукс, конечно, получил определенную долю от этой сделки для себя. Но он был лишь исполнителем", - отметил журналист.

Также, по его мнению, Фукс будет пытаться в судах обжаловать решение СНБО.

Как сообщалось, 18 июня СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса.

Напомним, внеочередные выборы городского головы Харькова назначены на 31 октября 2021 года. После смерти Геннадия Кернеса Игорь Терехов стал секретарем Харьковского горсовета в декабре 2020 года и является и. о. городского головы Харькова.

Ранее мы писали, что пакет санкций, которые СНБО ввел против российско-украинского бизнесмена Павла Фукса, может ударить по планам Игоря Терехова победить на выборах городского головы Харькова в качестве компромиссной фигуры от Авакова, Фукса и Порошенко.