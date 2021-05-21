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21 травня 2021, 12:59 172

У Мінсоцполітики обіцяють не змінювати розміри субсидій

21 травня 2021, 12:59 172
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Міністр соціальної політики Марина Лазебна повідомила, що в Україні не змінюватиметься розмір субсидій, але відбудеться корегування відповідно до майнового стану громадян

Як пише RegioNews, про це вона повідомила перед годиною запитань до уряду у ВР.

Міністр наголосила, що наразі змін щодо розміру субсидій відбуватися не буде.

"Ні, розмір субсидій не буде зменшуватися. Власне, що таке розмір субсидій. Це різниця між розміром платіжки і доходами людей, власне за тими нормативами, які в них є. Саме по розмірах субсидій ніяких змін не відбудеться", - сказала міністр.

За її словами, відбудеться корегування відповідно до майнового стану.

Нагадаємо, 19 травня Кабінет міністрів вніс зміни у критерії отримання житлових субсидій для українців. Зокрема, на отримання субсидії зможуть розраховувати ті українці, які мають на депозитах до 100 тисяч гривень.

Україна гроші виплати субсидія Марина Лазебна

 
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