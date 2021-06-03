Суд дозволив заочне розслідування щодо захоплення Януковичем держвлади

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Як передає RegioNews, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)", - сказано в повідомленні.

Окрім того, заочний арешт Януковича дозволяє почати процедуру екстрадиції.

У генпрокурора повідомляють, що в кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні - жовтні 2010 року Януковичем дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як Президента України.

Нагадаємо, 25 березня Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади. Захист апелював до процесуальних порушень.

Також 12 квітня Верховний Суд відмовив Януковичу в участі у засіданні по відеозв'язку у справі про державну зраду.