Суд дозволив заочне розслідування щодо захоплення Януковичем держвлади
Шевченківський районний суд Києва надав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього президента України Віктора Януковича. Кримінальне провадження стосується факту захоплення державної влади
Як передає RegioNews, про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.
Таке рішення суду надає право стороні обвинувачення на проведення досудового розслідування стосовно підозрюваного за його відсутності (in absentia)", - сказано в повідомленні.
Окрім того, заочний арешт Януковича дозволяє почати процедуру екстрадиції.
У генпрокурора повідомляють, що в кримінальному провадженні розслідуються обставини вчинення у вересні - жовтні 2010 року Януковичем дій, спрямованих на незаконне збільшення обсягу своїх владних повноважень як Президента України.
Нагадаємо, 25 березня Януковичу залишили заочний арешт у справі про узурпацію влади. Захист апелював до процесуальних порушень.
Також 12 квітня Верховний Суд відмовив Януковичу в участі у засіданні по відеозв'язку у справі про державну зраду.