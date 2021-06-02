Нардепи отримали понад три мільйони держдопомоги у 2020 році - ОПОРА

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Матеріальна допомога та допомога по тимчасовій непрацездатності понад 190 народних депутатів обійшлася державному бюджету у 3,33 млн грн

Як передає RegioNews, про це йдеться у дослідженні громадянської мережі "ОПОРА".

У свою чергу, найбільшу суму допомоги отримала Наталія Приходько "ОПЗЖ". Так, допомога щодо тимчасової непрацездатності за листопад 2020 року для неї склала понад 168 тисяч гривень.

Трохи меншу суму допомоги отримала Анна Скороход "За майбутнє" - понад 135 тисяч гривень (цей же вид допомоги за січень, червень та вересень 2020 року).

Лідерами за кількістю коштів на матеріальну допомогу також є Віктор Балога "За майбутнє" - понад 125 тисяч гривень та Любов Шпак "Слуга народу" - 122 тисячі гривень.

Понад 83 тисяч допомоги по тимчасовій непрацездатності за жовтень та грудень 2020 року отримував також депутат України IX скликання Зіновій Андрійович, понад 81 тисячу - Анжеліка Лабунська ВО "Батьківщина”, понад 69 тисяч - Микола Кучер "Довіра” та понад 60 тисяч Олег Макаров "Голос”.

Нагадаємо, раніше Комітет виборців України провів аналіз декларацій народних депутатів України за 2020 рік. Так, за даними КВУ 97 народних депутатів фракції "Слуга Народу" та членів їх сімей придбали минулого року авто, квартиру або землю.