Нардепы получили более трех миллионов госпомощи в 2020 году - ОПОРА

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Материальная помощь и помощь по временной нетрудоспособности более 190 народных депутатов обошлась государственному бюджету в 3,33 млн грн

Как передает RegioNews, об этом говорится в исследовании гражданской сети "ОПОРА".

В свою очередь, наибольшую сумму помощи получила Наталья Приходько "ОПЗЖ". Так, пособие по временной нетрудоспособности за ноябрь 2020 года для нее составило более 168 тысяч гривен.

Чуть меньшую сумму помощи получила Анна Скороход "За майбутнє" - более 135 тысяч гривен (этот же вид помощи за январь, июнь и сентябрь 2020 года).

Лидерами по количеству средств на материальную помощь также является Виктор Балога "За майбутнє" - свыше 125 тысяч гривен и Любовь Шпак "Слуга народа" - 122 тысячи гривен.

Более 83 тысяч пособия по временной нетрудоспособности за октябрь и декабрь 2020 года получал также депутат Украины IX созыва Зиновий Андреевич, свыше 81 тысячи - Анжелика Лабунская ВО "Батькивщина”, более 69 тысяч - Николай Кучер "Довіра” и свыше 60 тысяч Олег Макаров "Голос”.

Напомним, ранее Комитет избирателей Украины провел анализ деклараций народных депутатов Украины за 2020 год. Так, по данным КИУ 97 народных депутатов фракции "Слуга народа" и членов их семей приобрели в прошлом году авто, квартиру или землю.