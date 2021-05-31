Справа Козака-Медведчука: допит Порошенка перенесли на прохання адвокатів

Фото: з відкритих джерел

Допит п'ятого президента України та лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, який мав відбутися сьогодні перенесли на інший день на прохання адвокатів народного депутата

Як передає RegioNews, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі СБУ.

Народного депутата Петра Порошенка викликали на допит в СБУ, який мав відбутися 31 травня о 15:00. Але на прохання його адвокатів допит перенесено на іншу дату цього тижня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Порошенко викликається в якості свідка за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних правопорушень.

В СБУ підкреслюють, що виклик Порошенка на допит необхідний для всебічного та об'єктивного вивчення обставин кримінального провадження.

Нагадаємо, Петро Порошенко 27 травня не з'явився на допит в СБУ в якості свідка у "справі Козака-Медведчука".