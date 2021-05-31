13:25  31 травня
Кабінет міністрів призначив нового директора порту "Южний"
12:59  31 травня
У МОЗ обіцяють "деякі привілеї” для вакцинованих від COVID-19 громадян
08:09  31 травня
На Донбасі стріляли із заборонених озброєнь: зафіксовано чотири порушення з боку бойовиків
UA | RU
UA | RU
31 травня 2021, 10:49 6

Справа Козака-Медведчука: допит Порошенка перенесли на прохання адвокатів

31 травня 2021, 10:49 6
Читайте также на русском языке
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Допит п'ятого президента України та лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка, який мав відбутися сьогодні перенесли на інший день на прохання адвокатів народного депутата

Як передає RegioNews, про це "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі СБУ.

Народного депутата Петра Порошенка викликали на допит в СБУ, який мав відбутися 31 травня о 15:00. Але на прохання його адвокатів допит перенесено на іншу дату цього тижня", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Порошенко викликається в якості свідка за підозрою Віктора Медведчука і Тараса Козака в скоєнні кримінальних правопорушень.

В СБУ підкреслюють, що виклик Порошенка на допит необхідний для всебічного та об'єктивного вивчення обставин кримінального провадження.

Нагадаємо, Петро Порошенко 27 травня не з'явився на допит в СБУ в якості свідка у "справі Козака-Медведчука".

Петро Порошенко СБУ депутати Віктор Медведчук розслідування

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
30 травня 2021
День захисту дітей. У Харкові Михайло Добкін організував справжнє свято для маленьких харків'ян
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
Всі відео »
20 млрд грн. на асфальті. Як у Кирила Тимошенка "освоїли" два річних бюджети Дніпропетровщини
Коаліційні гойдалки: як "ЄС" скочила у політичний трикутник з колишніми "регіоналами" та "слугами" у Сумській облраді
Всі публікації »
Сергій Гайдай
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram