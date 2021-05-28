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28 травня 2021, 10:58 11

Указ Зеленського про створення Слов'янської ВЦА набрав чинності

28 травня 2021, 10:58 11
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Офіс президента
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Указ президента Володимира Зеленського про утворення Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації набрав чинності

Як пише RegioNews, документ оприлюднили у виданні "Голос України".

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

"На виконання закону "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю: утворити Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - йдеться в документі.

Командувачу об’єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації Зеленський доручив здійснити заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.

Нагадаємо, глава держави підписав відповідний указ 26 травня.

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