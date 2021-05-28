Указ Зеленського про створення Слов'янської ВЦА набрав чинності
Указ президента Володимира Зеленського про утворення Слов’янської міської військово-цивільної адміністрації набрав чинності
Як пише RegioNews, документ оприлюднили у виданні "Голос України".
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
"На виконання закону "Про військово-цивільні адміністрації" постановляю: утворити Слов’янську міську військово-цивільну адміністрацію Краматорського району Донецької області", - йдеться в документі.
Командувачу об’єднаних сил, голові Донецької обласної державної адміністрації Зеленський доручив здійснити заходи, пов’язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.
Нагадаємо, глава держави підписав відповідний указ 26 травня.
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Несподівана кандидатура. Чи стане Марія Чорна на посаді голови Кіровоградської ОДА "англійською королевою"
Двічі недепутат: чи здолає Вірастюк стіну Верховного Суду