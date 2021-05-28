Указ Зеленського про створення Слов'янської ВЦА набрав чинності

Кирило Тимошенко дуже безпардонно користується довірою президента і нарощує свою апаратну вагу на Банковій буквально не по днях, а по годинах. А президент пропорційно цьому втрачає рейтинг

Як Кирило Тимошенко "росте" за рахунок рейтингу Зеленського

24 травня 2021

Третій фронт Зеленського: Навіщо президенту війна проти Кличка

Атака на мера Києва Віталія Кличка з боку силовиків, які останнім часом майже щодня влаштовують обшуки в офісах КМДА та на комунальних підприємствах, змушує підозрювати, що Офіс президента повернувся ...