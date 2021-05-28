Указ Зеленского о создании Славянской ВГА вступил в силу
Указ президента Владимира Зеленского об образовании Славянской городской военно-гражданской администрации вступил в силу
Как пишет RegioNews, документ обнародовали в издании "Голос Украины".
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
"Во исполнение закона "О военно-гражданских администрациях "постановляю: образовать Славянскую городскую военно - гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в документе.
Командующему Объединенных сил, председателю Донецкой областной государственной администрации Зеленский поручил осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.
Напомним, глава государства подписал соответствующий указ 26 мая.
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