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28 мая 2021, 10:58 17

Указ Зеленского о создании Славянской ВГА вступил в силу

28 мая 2021, 10:58 17
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Офис президента
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Указ президента Владимира Зеленского об образовании Славянской городской военно-гражданской администрации вступил в силу

Как пишет RegioNews, документ обнародовали в издании "Голос Украины".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

"Во исполнение закона "О военно-гражданских администрациях "постановляю: образовать Славянскую городскую военно - гражданскую администрацию Краматорского района Донецкой области", - говорится в документе.

Командующему Объединенных сил, председателю Донецкой областной государственной администрации Зеленский поручил осуществить мероприятия, связанные с образованием военно-гражданской администрации.

Напомним, глава государства подписал соответствующий указ 26 мая.

указ президент Украина Славянск ВГА

 
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