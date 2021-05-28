Указ Зеленского о создании Славянской ВГА вступил в силу

Главный суд страны снова остановил Василия Вирастюка на пути к Верховной Раде. И, похоже, этим путем стронгмен-"слуга" уже не станет народным избранником

24 мая 2021

Как Кирилл Тимошенко "растет" за счет рейтинга Зеленского

Кирилл Тимошенко очень беспардонно пользуется доверием президента и наращивает свой аппаратный вес на Банковой буквально не по дням, а по часам. А президент пропорционально этому теряет рейтинг