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27 мая 2021, 12:11 95

Дело Козака-Медведчука: Петр Порошенко не явился на допрос в СБУ

27 мая 2021, 12:11 95
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Фото: из открытых источников
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Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сегодня, 27 мая, не явился на допрос в СБУ в качестве свидетеля по подозрению Виктора Медведчука и Тараса Козака в совершении уголовных правонарушений

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Следователи СБУ вызвали Петра Порошенко на допрос с целью всестороннего, полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что Порошенко не явился на допрос, его вызывают на него повторно. Дату повторного допроса назначили на 31 мая 2021 года.

Напомним, 13 мая суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест - ему инкриминируют государственную измену. В тот же день полиция надела на Медведчука электронный браслет слежения.

Как сообщалось, 20 февраля Зеленский подписал указ о санкциях против Медведчука и Марченко. Санкции рассчитаны на три года.

допрос Петр Порошенко СБУ Виктор Медведчук санкции

 
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