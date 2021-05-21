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21 травня 2021, 10:59 12

Обвинувачена у справі Шеремета розповіла про спілкування з Зеленським

21 травня 2021, 10:59 12
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Військова медсестра Яна Дугарь, яку обвинувачують у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета, підтвердила, що справді листується з президентом Володимиром Зеленським

Про це вона написала у Facebook, передає RegioNews.

"Мені надходить чимало запитань стосовно пресконференції президента Володимира Зеленського і того, що маю з ним пряме листування! Це дійсно так!!! Свого часу я довго шукала можливість знайти доступ до президента і зрештою його знайшла!" - повідомила вона.

Фігурантка справи Шеремета зазначила, що "листування між двома і більше людьми – це нормально", і що їй "важливо було донести свою історію, бачення і переживання" від того, що відбувається зі нею та іншими обвинуваченими у цій справі – Юлією Кузьменко та Андрієм Антоненком.

Вона також попросила "поставитись з розумінням" до приватності її спілкування з Зеленським і додала, що "головний бій за правду – попереду".

Нагадаємо, напередодні, під час пресконференції, Зеленський заявив, що переписується з військовою медсестрою Яною Дугарь. Також він показав переписку із Дугарь одному із журналістів. Крім цього, президент зауважив, що не втручається в діяльність правоохоронних органів та діяльність суду.

Як повідомлялося, у "справі Шеремета" суд продовжив на 2 місяці запобіжні заходи Кузьменко і Дугарь у виді цілодобового домашнього арешту.

Раніше, 30 квітня, у "справі Шеремета" Антоненка відпустили під домашній арешт. Він відсидів у СІЗО 1 рік і 4 місяці.

Україна Володимир Зеленський президент Справа Шеремета Яна Дугарь

 
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