Президент звільнив голову Лиманської РДА Одеської області
Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Василя Приймака з посади голови Лиманської районної державної адміністрації Одеської області
Про це повідомляється на сайті глави держави, передає RegioNews.
Розпорядження №489/2021-рп Зеленський підписав 19 травня.
Звільнити Приймака Василя Михайловича з посади голови Лиманської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до частини другої статті 8 закону України "Про місцеві державні адміністрації", - йдеться у документі.
Нагадаємо, 15 травня Зеленський перепризначив двох голів РДА на Одещині, йдеться про очільників Березівської та Подільської РДА.
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