17:36  19 травня
Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців
18:51  19 травня
"Нафтогаз" уклав контракти з 12 теплокомуненерго
17:38  19 травня
Окупанти на Донбасі принишкли, сьогодні - жодного обстрілу
UA | RU
UA | RU
19 травня 2021, 19:18 360

Президент звільнив голову Лиманської РДА Одеської області

19 травня 2021, 19:18 360
Читайте также на русском языке
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення Василя Приймака з посади голови Лиманської районної державної адміністрації Одеської області

Про це повідомляється на сайті глави держави, передає RegioNews.

Розпорядження №489/2021-рп Зеленський підписав 19 травня.

Звільнити Приймака Василя Михайловича з посади голови Лиманської районної державної адміністрації Одеської області відповідно до частини другої статті 8 закону України "Про місцеві державні адміністрації", - йдеться у документі.

Нагадаємо, 15 травня Зеленський перепризначив двох голів РДА на Одещині, йдеться про очільників Березівської та Подільської РДА.

призначення Володимир Зеленський кадри президент Одеська область

Заступник голови Херсонської ОДА може отримати посаду в "Укроборонпромі”
19 травня 2021, 16:45
Призначено голову Державної інспекції архітектури та містобудування
19 травня 2021, 15:44
В уряді призначили тимчасового виконувача обов'язків міністра економіки
19 травня 2021, 15:41
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Віталій Бала
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua