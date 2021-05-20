НАЗК просить Зеленського ветувати закон про порядок декларування

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Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков закликає президента Володимира Зеленського ветувати закон, який вносить зміни до порядку декларування

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу НАЗК.

Новіков зазначає, що в ухваленій редакції документа містяться норми, які призведуть до небажаних наслідків, зокрема, до появи нових можливостей для корупціонерів щодо легалізації незаконно набутих активів.

Так, за його словами, поточна редакція закону дозволить посадовцям легалізувати незаконні активи, приховуючи інформацію про операції з обміну валюти.

"Закон передбачає, що посадовці не повинні вказувати інформацію про операції з обміну валюти в декларації. У випадку, якщо НАЗК або правоохоронці будуть підозрювати посадовця в отриманні неправомірної вигоди, він зможе сказати, що ці кошти отримані завдяки обміну валюти за вигідним курсом", - йдеться у повідомленні НАЗК.

Також схвалення закону в поточній редакції дозволить посадовцям одночасно обіймати державні посади й керувати приватними установами або ж займатися підприємництвом та після призначення на державні посади зловживати щодо виконання обов’язку передачі в управління корпоративних прав.

Нагадаємо, 29 квітня Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення доповнень до Закону України "Про запобігання корупції" (щодо удосконалення окремих аспектів декларування").

Також повідомлялося, що понад 10 тисяч чиновників не покарають через неподання декларацій.