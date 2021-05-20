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20 мая 2021, 12:48 3

НАПК просит Зеленского ветировать закон о порядке декларирования

20 мая 2021, 12:48 3
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Фото из открытых источников
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Глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков призывает президента Владимира Зеленского ветировать закон, который вносит изменения в порядок декларирования

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на пресс-службу НАЗК.

Новиков отмечает, что в принятой редакции документа содержатся нормы, которые приведут к нежелательным последствиям, в частности, к появлению новых возможностей для коррупционеров по легализации незаконно приобретенных активов.

Так, по его словам, текущая редакция закона позволит должностным лицам легализовать незаконные активы, скрывая информацию об операциях по обмену валюты.

"Закон предусматривает, что должностные лица не должны указывать информацию об операциях по обмену валюты в декларации. В случае, если НАПК или правоохранители будут подозревать чиновника в получении неправомерной выгоды, он сможет сказать, что эти средства получены с помощью обмена валюты по выгодному курсу", - говорится в сообщении НАПК.

Также одобрение закона в текущей редакции позволит должностным лицам одновременно занимать государственные должности и руководить частными учреждениями или же заниматься предпринимательством и после назначения на государственные должности злоупотреблять по исполнению обязанности передачи в управление корпоративных прав.

Напомним, 29 апреля Верховная Рада приняла закон "О внесении дополнений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" (относительно усовершенствования отдельных аспектов декларирования").

Также сообщалось, что более 10 тысяч чиновников не накажут за неподачу деклараций.

Украина Владимир Зеленский закон НАПК декларации

 
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