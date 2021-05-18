Рада збирається на позачергове засідання для звільнення міністрів: Разумков підписав розпорядження

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Сьогодні, 18 травня, на позачергове пленарне засідання зберуться депутати українського парламенту. На порядку денному у парламентарів - три кадрові питання

Як передає RegioNews, відповідне розпорядження підписав голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

У зв’язку з вимогою 155 народних депутатів України про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та відповідно до частини восьмої статті 19 Регламенту Верховної Ради України: скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 16 годину 18 травня 2021 року", - йдеться в розпорядженні №116.

Серед питань, що розглянуть нардепи - звільнення міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка, міністра інфраструктури Владислава Криклія та міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Перші два самі написали заяви. Подання на звільнення Степанова подав прем’єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що "Слуги" не заперечують проти висування Любченка кандидатом на посаду міністра економіки. Формального голосування не було.

Також "Слуги народу” схвалили кандидатуру Кубракова на посаду міністра інфраструктури. Фракція проголосувала "за".