Рада собирается на внеочередное заседание для увольнения министров: Разумков подписал распоряжение

Фото: из открытых источников

Сегодня, 18 мая, на внеочередное пленарное заседание соберутся депутаты украинского парламента. На повестке дня у парламентариев - три кадровых вопроса

Как передает RegioNews, соответствующее распоряжение подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

В связи с требованием 155 народных депутатов Украины о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады Украины девятого созыва и в соответствии с частью восьмой статьи 19 Регламента Верховной Рады Украины созвать внеочередное пленарное заседание Верховной Рады Украины девятого созыва на 16 часов 18 мая 2021 года", - говорится в распоряжении №116.

Среди вопросов, которые рассмотрят нардепы - увольнение министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, министра инфраструктуры Владислава Криклия и министра здравоохранения Максима Степанова. Первые два сами написали заявления. Представление на увольнение Степанова подал премьер.

Напомним, ранее сообщалось, что "Слуги" не возражают против выдвижения Любченко кандидатом на пост министра экономики. Формального голосования не было.

Также "Слуги народа" одобрили кандидатуру Кубракова на пост министра инфраструктуры. Фракция проголосовала "за".