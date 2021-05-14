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РНБО сьогодні проведе засідання, - ЗМІ
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14 травня 2021, 13:42 78

РНБО сьогодні проведе засідання, - ЗМІ

14 травня 2021, 13:42 78
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На ньому мають затвердити нові санкції
На ньому мають затвердити нові санкції
Фото з відкритих джерел
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Ради національної безпеки і оборони у п'ятницю, 14 травня, проведе засідання.

Як пише RegioNews, про це "РБК-Україна" повідомили два поінформовані джерела.

Відомо, що засідання заплановане на 16:00. На ньому мають затвердити нові санкції.

"Буде продовження санкцій. Проти частини компаній, щодо яких обмеження були введені в минулому році", - зазначив один зі співрозмовників.

Прізвища тих, проти кого планують увести санкції, не повідомляються.

Нагадаємо, 15 квітня під час засідання Ради національної безпеки та оборони обговорювалися події на Донбасі та нові санкції проти контрабандистів.

22 квітня Зеленський ввів в дію нові санкції РНБО проти майже 100 компаній.

Україна РНБО політика РНБО засідання

 
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