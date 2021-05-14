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14 мая 2021, 13:42 78

СНБО сегодня проведет заседание, - СМИ

14 мая 2021, 13:42 78
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На нем должны утвердить новые санкции
На нем должны утвердить новые санкции
Фото из открытых источников
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Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 14 мая, проведет заседание.

Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" сообщили два информированных источника.

Известно, что заседание запланировано на 16:00. На нем должны утвердить новые санкции.

"Будет продление санкций. Против части компаний, в отношении которых ограничения были введены в прошлом году", - отметил один из собеседников.

Фамилии тех, против кого планируют ввести санкции, не сообщаются.

Напомним, 15 апреля во время заседания Совета национальной безопасности и обороны обсуждались события на Донбассе и новые санкции против контрабандистов.

22 апреля Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против почти 100 компаний.

Украина СНБО политика РНБО заседание

 
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