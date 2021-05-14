СНБО сегодня проведет заседание, - СМИ
На нем должны утвердить новые санкции
На нем должны утвердить новые санкции
Совет национальной безопасности и обороны в пятницу, 14 мая, проведет заседание.
Как пишет RegioNews, об этом "РБК-Украина" сообщили два информированных источника.
Известно, что заседание запланировано на 16:00. На нем должны утвердить новые санкции.
"Будет продление санкций. Против части компаний, в отношении которых ограничения были введены в прошлом году", - отметил один из собеседников.
Фамилии тех, против кого планируют ввести санкции, не сообщаются.
Напомним, 15 апреля во время заседания Совета национальной безопасности и обороны обсуждались события на Донбассе и новые санкции против контрабандистов.
22 апреля Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО против почти 100 компаний.
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