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30 квітня 2021, 17:26 1

Стало відомо, у яких регіонах найбільші і найменші зарплати

30 квітня 2021, 17:26 1
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Цікаво, що у Донецькій області зарплати вищі, ніж на Київщині
Цікаво, що у Донецькій області зарплати вищі, ніж на Київщині
Рixabay
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У січні-березні цього року середньомісячна заробітна платня штатних працівників у Києві склала 18 722 гривень, що на 45,9% більше, ніж в цілому по країні.

Про це пише RegioNews з посиланням на Держслужбу статистики.

За даними відомства, також вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 306 гривень, у Київській області - 12 946 гривень, у Дніпропетровській області - 12 914 гривень і Запорізькій області - 12 897 гривень.

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 132 гривень (78,9%) від середньої зарплати по країні.

Середньомісячна зарплата по Україні - 12 835 гривень.

Раніше повідомлялося, що чернівецькі вчителі не отримають зарплату у квітні.

Україна зарплати Київ гроші Кіровоградська область

 
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