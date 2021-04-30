Стало відомо, у яких регіонах найбільші і найменші зарплати

Цікаво, що у Донецькій області зарплати вищі, ніж на Київщині

Цікаво, що у Донецькій області зарплати вищі, ніж на Київщині

Рixabay

У січні-березні цього року середньомісячна заробітна платня штатних працівників у Києві склала 18 722 гривень, що на 45,9% більше, ніж в цілому по країні.

Про це пише RegioNews з посиланням на Держслужбу статистики.

За даними відомства, також вище середньої по країні зарплата в Донецькій області - 14 306 гривень, у Київській області - 12 946 гривень, у Дніпропетровській області - 12 914 гривень і Запорізькій області - 12 897 гривень.

В інших регіонах зарплати на рівні середньої, або нижче. Найменше платили в Кіровоградській області - 10 132 гривень (78,9%) від середньої зарплати по країні.

Середньомісячна зарплата по Україні - 12 835 гривень.

Раніше повідомлялося, що чернівецькі вчителі не отримають зарплату у квітні.