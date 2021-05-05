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05 травня 2021, 17:13 155

ЦВК відмовилася реєструвати Вірастюка народним депутатом

05 травня 2021, 17:13 155
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У комісії заявили, що на даний момент немає юридичного шляху вирішення ситуації із встановленням результатів виборів у окрузі №87
У комісії заявили, що на даний момент немає юридичного шляху вирішення ситуації із встановленням результатів виборів у окрузі №87
Фото: із відкритих джерел
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Центральна виборча комісія (ЦВК) під час засідання 5 травня відмовила кандидату від “Слуги народу” Василю Вірастюку у реєстрації народним депутатом України.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

За словами члена ЦВК Вікторії Глущенко, наразі скасований протокол про результати виборів у окрузі №87, тому комісія немає підстав для реєстрації Вірастюка нардепом.

ЦВК постановляє: встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка Василя Ярославовича народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованою у ЦВК 27-го квітня. Копію цієї постанови надіслати Вірастюку, а постанову оприлюднити на офіційному сайті ЦВК", - сказала Глущенко.

За відповідне рішення проголосували 12 членів ЦВК. У комісії також повідомили, що зараз шукають варіанти вирішення цієї ситуації, однак на даний момент юридичного шляху немає.

Центрвиборчком опрацьовує це питання, щоб встановити результати виборів народного депутата у 87 округу.

Нагадаємо, Верховний Суд визнав протиправним та скасував протокол Центральної виборчої комісії, яким кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка визнано переможцем у довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 на Івано-Франківщині.

Як повідомлялося, 22 квітня ЦВК офіційно визнала обрання Вірастюка народним депутатом. Результати виборів упродовж тривалого часу оскаржували у судах різних інстанцій.

Раніше щодо виборів на 87 окрузі Верховний Суд підтвердив правомірність дій ЦВК. Верховний Суд не погодився з висновками суду першої інстанції.

2 травня повідомлялось, що Верховний Суд скасував рішення ЦВК про перемогу Вірастюка на довиборах в Раду.

вибори Івано-Франківськ депутат нардеп ЦВК Василь Вірастюк відмова

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