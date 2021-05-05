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05 травня 2021, 09:25 57

Михайло Добкін: Моя головна перемога попереду

05 травня 2021, 09:25 57
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Для політика підтримка харків'ян – головний мотив йти до кінця
Для політика підтримка харків'ян – головний мотив йти до кінця
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Моя найголовніша перемога попереду, і я до неї піду, незалежно від того, що може бути в кінці.

Про це заявив міський голова Харкова Михайло Добкін (2006-2010) в ток-шоу "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24", передає RegioNews.

За його словами, в Харкові ще офіційно не почалася передвиборча кампанія, при цьому гаряча фаза вже почалася.

Тому, на думку політика, багато хто не вірить, що він зможе протриматися до кінця виборчої кампанії, враховуючи які брудні та бандитські методи використовують його опоненти.

Дуже багато розмов, що мені не дадуть, мене знімуть. Кримінальні справи або фізичний вплив на мене буде. Більшу частину часу мені доводиться людям говорити - і бізнесменам, і місцевій еліті, що я піду до кінця", – зазначив Михайло Добкін.

При цьому, як підкреслив політик, що його найголовніша перемога попереду.

Мені здавалося, що головна моя перемога, коли я перший раз обирався до Верховної Ради. Але коли я переміг, то зрозумів, що це не головна перемога. Також було у 2006 році, коли я переміг чинного мера Харкова на виборах міського голови. Але і це не була головна перемога. Моя головна перемога попереду, і я до неї піду, незалежно від того, що може бути в кінці", – підкреслив Михайло Добкін.

Також він запевнив, що ні в якому разі не відмовиться від участі в цій виборчій кампанії, тому що це означатиме відмовитися від самого себе.

"Якщо я, з якихось причин, вирішу від цього відмовитися, то я відмовлюся від себе, від усього свого життя, пройденого до цього. Я просто все перекреслю. Тому мені легше перетерпіти все, що буде відбуватися. Нехай мене навіть палицями б'ють, я повзти буду, зубами чіплятися за траву і повзти, і дійду до кінцевої мети", – сказав Михайло Добкін, додавши, що для цього у нього є моральне право, досвід і знання, але найголовніше – підтримка харків'ян.

Нагадаємо, 31 жовтня 2021 року в Харкові відбудуться дострокові вибори міського голови. Після смерті Геннадія Кернеса обов'язки мера Харкова виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов, який вже фактично почав вести виборчу кампанію. Головним конкурентом Терехова є міський голова Харкова у 2006-2010 рр. Михайло Добкін. Згідно з соціологічним опитуванням, проведеному 28 березня в Харкові, Михайло Добкін випереджає Ігоря Терехова в першому і другому турі виборів мера.

Ми писали, що Харків'яни хочуть стабільності, але нинішня влада не дає їм цього. Михайло Добкін вважає, що жителі міста не бачать в тих людях, які тимчасово виконують обов'язки міської влади, впевненості та захищеності.

вибори мер Харків Михайло Добкін Терехов Ігор

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