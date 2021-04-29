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29 апреля 2021, 13:51 24

Мустафа Найем покидает "Укроборонпром": его должность сократили

29 апреля 2021, 13:51 24
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Он работал на этой должности в течение двух лет
Он работал на этой должности в течение двух лет
Фото: из открытых источников
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Мустафу Найема сократили с должности заместителя генерального директора по управлению активами "Укроборонпрома".

Как передает RegioNews, об этом Найем написал на своей странице в Facebook.

После очередной реорганизация мою должность сократили. Без объяснений. Не буду скрывать, для меня это решение было неожиданным. Тем не менее наше сотрудничество с Концерном на этом этапе заканчивается", - отметил Найем.

Найем сообщил, что уходит с поста без "камня за пазухой" и будет продолжать болеть за реформу концерна. "В течение двух лет я делал то, что люблю, и отстаивал то, во что верю и что считаю правильным", - отметил он.

В самом же "Укроборонпроме" прокомментировали свое решение так: "С целью оптимизации организационной структуры Концерна должность заместителя генерального директора по активам будет ликвидирована. В целом штат "Укроборонпрома" будет оптимизирован на 10%".

Напомним, в "Укроборонпроме" объяснили, почему массово распродают оборонные предприятия.

Также сообщалось, что "Укроборонпром" ликвидируют и создадут на его основе новый холдинг "Оборонные системы Украины".

работа Укроборонпром должность директор сокращение Мустафа Найем

 
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