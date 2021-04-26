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26 квітня 2021, 13:59 472

У Чорнобилі з'явилося нове сховище відпрацьованого ядерного палива

26 квітня 2021, 13:59 472
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Його сьогодні ввели в експлуатацію
Його сьогодні ввели в експлуатацію
Офіс президента
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Сьогодні у Чорнобилі введено в експлуатацію нове сховище відпрацьованого ядерного палива.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на брифінгу, пише RegioNews.

Також він назвав завданням української влади зробити все заради неповторення подібних катастроф.

"Україна не одна, має широку підтримку партнерів. Сьогодні введено в експлуатацію нове сховище. Дуже важливо, що сьогодні буде отримано ліцензію на утримання нового сховища, строк експлуатації до 100 років", - повідомив він.

Підприємству "Чорнобильська АЕС" вручають ліцензію про Сховище відпрацьованого ядерного палива "сухого" типу (СВЯП-2).

Нагадаємо, торік у Чорнобилі у квітні-травні відбулися масштабні пожежі.

Україна Володимир Зеленський станція президент ЧАЕС

 
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