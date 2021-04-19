ЦВК оскаржить рішення суду щодо невстановлення результатів виборів в Івано-Франківській області

Комісія вважала за необхідне дочекатися остаточних рішень судів

Комісія вважала за необхідне дочекатися остаточних рішень судів

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Про це повідомляє пресслужба ЦВК, передає RegioNews.

У ЦВК зазначають, що на момент прийняття уточненого протоколу було відомо про щонайменше дві судові справи, які можуть вплинути на повноту та достовірність встановлення результатів виборів. Відтак, ЦВК вважала за необхідне дочекатися остаточних рішень судів.

Комісія не може погодитися із рішенням суду в частині визнання протиправною її бездіяльності та готує апеляційну скаргу на зазначене рішення до Верховного Суду", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що кандидат у народні депутати на довиборах у Верховну Раду на 87 окрузі Василь Вірастюк вважає, що Центральна виборча комісія порушила вимоги закону через те, що не визнала його переможцем до 12 квітня.