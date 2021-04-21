У Дніпрі хочуть побудувати нові станції метро

Планується побудувати три станції до 2024 року

Планується побудувати три станції до 2024 року

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Міністерство фінансів завершило переговори з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), результатом яких стало продовження реалізації проекту будівництва трьох нових станцій метро в місті Дніпро.

Як повідомила прес-служба відомства, планується побудувати станції до 2024 року, пише RegioNews.

Зазначається, що проект передбачає будівництво нових станцій "Театральна", "Центральна", "Історичний музей" та продовження лінії метро на 4 км.

Станом на кінець березня фактичний показник виконання будівельних робіт становить 30%.

У 2021 році генеральний підрядник зобов'язаний завершити всі роботи з перенесення інженерних мереж, будівництва всіх робочих стволів і продовжити будівництво ескалаторних тунелів, проходку тунелів між станціями та будівництво станційних комплексів.

"Лінія метрополітену проходить від межі спального району міста до залізничного вокзалу і не доходить до центральної частини міста, що значно обмежує можливості її використання. Завершення будівництва дозволить значно зменшити кількість заторів у місті", - наводяться в повідомленні слова заступника міністра фінансів Олександра Кави.

Нагадаємо, що у центрі Дніпра вигоріли п'ять торгових кіосків.