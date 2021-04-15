"Спустили страну в унитаз": Кива устроил перепалку с журналистом в кулуарах Рады

Нардеп считает, что страна находится под внешним управлением США

Нардеп считает, что страна находится под внешним управлением США

Фото: из открытых источников

Народный депутат от партии "ОПЗЖ" Илья Кива вступил в перепалку с журналистом Андреем Дзиндзей возле мужского туалета на одном из этажей Верховной Рады. Перепалка длилась более 6 минут и привлекла внимание журналистов работающих в кулуарах ВР.

Как передает RegioNews, видео перепалки опубликовано на YouTube-канале "Прямой".

По словам Кивы, сейчас Украина находится под внешним управлением США, которые спускают ей "темники".

"Я хочу независимую страну!.. Какую страну прое**ли! Спустили ее в унитаз!" - кричал нардеп.

Отмечается, что Дзиндзя обвинил Киву, в предательстве добровольческого движения, работе на министра МВД Арсена Авакова и работе на Виктора Медведчука. В свою очередь, Кива заявил, что обладает информацией, которая подтверждает, что Дзиндзя долгое время работал на Сергея Пашинского, и когда придет время, общественность увидит доказательства.

Также Кива возмутился, что Украина не покупает российский "Спутник V".

"Весь мир покупает вакцину, весь мир спасает жизни, а мы по-патриотически каждый день закапываем по 500 человек и говорим, что это патриотизм. Это - бл**ство!", - высказался парламентарий.

На вопрос журналистов, может ли нардеп изъясняться без матов, Кива ответил, что его слова - это "эмоции в душе", когда речь идет о стране, народе, боли и войне.

Напомним, 25 февраля Илья Кива заявил, что в Киеве обыскивают офис ОПЗЖ, происходят задержания.