"Спустили страну в унитаз": Кива устроил перепалку с журналистом в кулуарах Рады
Народный депутат от партии "ОПЗЖ" Илья Кива вступил в перепалку с журналистом Андреем Дзиндзей возле мужского туалета на одном из этажей Верховной Рады. Перепалка длилась более 6 минут и привлекла внимание журналистов работающих в кулуарах ВР.
Как передает RegioNews, видео перепалки опубликовано на YouTube-канале "Прямой".
По словам Кивы, сейчас Украина находится под внешним управлением США, которые спускают ей "темники".
"Я хочу независимую страну!.. Какую страну прое**ли! Спустили ее в унитаз!" - кричал нардеп.
Отмечается, что Дзиндзя обвинил Киву, в предательстве добровольческого движения, работе на министра МВД Арсена Авакова и работе на Виктора Медведчука. В свою очередь, Кива заявил, что обладает информацией, которая подтверждает, что Дзиндзя долгое время работал на Сергея Пашинского, и когда придет время, общественность увидит доказательства.
Также Кива возмутился, что Украина не покупает российский "Спутник V".
"Весь мир покупает вакцину, весь мир спасает жизни, а мы по-патриотически каждый день закапываем по 500 человек и говорим, что это патриотизм. Это - бл**ство!", - высказался парламентарий.
На вопрос журналистов, может ли нардеп изъясняться без матов, Кива ответил, что его слова - это "эмоции в душе", когда речь идет о стране, народе, боли и войне.
Напомним, 25 февраля Илья Кива заявил, что в Киеве обыскивают офис ОПЗЖ, происходят задержания.