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13 квітня 2021, 18:03 9

ВСУ взявся за позов дружини Медведчука про санкції

13 квітня 2021, 18:03 9
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Наступне судове засідання відбудеться 24 травня
Рixabay
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Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду розпочав розгляд справи за позовом Оксани Марченко стосовно указу президента Володимира Зеленського від 19 лютого поточного року про застосування санкцій відносно неї.

Про це пише RegioNews із посиланням на пресслужбу суду.

Колегія суддів задовольнила клопотання позивачки про залучення до участі у справі Ради національної безпеки і оборони України та Служби безпеки України як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача. Верховний Суд відклав розгляд справи.

Наступне судове засідання відбудеться 24 травня 2021 року о 14:00.

Нагадаємо, 19 лютого рішенням РНБО були введені санкції проти Віктора Медведчука і Оксани Марченко. Санкції ввели через розслідування СБУ по фінансуванню тероризму.

суд санкції Верховний суд ЗСУ Оксана Марченко

 
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